 عاجل..محامية من هيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه: ''المعتقلون متشبتون بالمؤسسة الملكية'' ﻿
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عاجل..محامية من هيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه: ''المعتقلون متشبتون بالمؤسسة الملكية''

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 20:40 عاجل..محامية من هيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه: المعتقلون متشبتون بالمؤسسة الملكية | بوليتيك
عاجل..محامية من هيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه: ''المعتقلون متشبتون بالمؤسسة الملكية''
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامية أسماء الوديع التي تترافع عن الزفزافي ورفاقه، قالت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال مرافعتها إن المعتقلين ''ملكيون'' أي أنهم

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامية أسماء الوديع التي تترافع عن الزفزافي ورفاقه، قالت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال مرافعتها إن المعتقلين ''ملكيون'' أي أنهم متشبثون بالمؤسسة الملكية.

وأوضح الموفد بأن أسماء الوديع، قالت خلال مرافعتها إن مطالب المعتقلين هي ''مطالب حقوقية''، عبروا عليها من خلالها تدويناتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الموفد بأن المحامية المذكورة، أدلت خلال مرافعتها بمجموعة من الصور لتأكيد ما جاء في مرافعتها ، وأشارت إلى أن المواثيق الدولية تنص على حرية التعبير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المرفعة المواثيق الدولية أسماء الوديع المؤسسة الملكية

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