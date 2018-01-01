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الحبيب المالكي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب اللاعب السابق ''جورج ويا '' رئيسا ل ''ليبيريا''

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 20:36 الحبيب المالكي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب اللاعب السابق جورج ويا رئيسا ل ليبيريا | بوليتيك
الحبيب المالكي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب اللاعب السابق ''جورج ويا '' رئيسا ل ''ليبيريا''
يمثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية ليبيريا George Weah ''جورج ويا''، والتي ستجري يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالعاصمة ''مونروفيا''.

''شوف تيفي''

 يمثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية ليبيريا George Weah ''جورج ويا''، والتي ستجري يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالعاصمة ''مونروفيا''.

 وحسب بلاغ صادر عن مجلس النواب، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الجمعة، فقد كان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى ''جورج ويا'' بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد خلفا لـ Ellen Johnson Sirleaf ''إلين جونسون سيرليف''، أعرب فيها الملك عن حرصه القوي على تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين، وإسهاما في توطيد جسور التآزر والتكامل بين بلدان القارة الإفريقية، المتطلعة شعوبها إلى المزيد من التقدم والرخاء، في ظل التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.

وأكد البلاغ بأن البلدين، تجمعهما علاقات تعاون نموذجية منذ بدء العلاقات الديبلوماسية بينهما في ستينيات القرن الماضي، وتتميز ليبيريا بموقفها الثابت من القضية الوطنية المغربية كما أنها رحبت بطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيداو''. وأشار البلاغ إلى أن دولة ليبيريا ، تعتبر من أوائل الدول الإفريقية التي حصلت على الاستقلال إبان الفترة الاستعمارية، كما تعتبر من الدول المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو”.

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس جورج ويا سيداو

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