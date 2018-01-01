 مثير.. 115 حالة حمل غير قانونية تهز مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
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مثير.. 115 حالة حمل غير قانونية تهز مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 20:21 مثير.. 115 حالة حمل غير قانونية تهز مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع
مثير.. 115 حالة حمل غير قانونية تهز مواقع التواصل الاجتماعي
تتعرض المواطنات السوريات اللاجئات في تركيا، إلى عمليات اغتصاب وحشية، وبعضهن لجأن إلى الزواج المبكر لـ''مواجهة العزلة والعنف المنزلي''.

شوف تيفي

تتعرض المواطنات السوريات اللاجئات في تركيا، إلى عمليات اغتصاب وحشية، وبعضهن لجأن إلى الزواج المبكر لـ"مواجهة العزلة والعنف المنزلي".

وأثارت تقارير إخبارية عن موجة من حالات الحمل دون السن القانونية في تركيا غضبا وجدلا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم الإعلان عن استقبال 115 حالة حمل لفتيات 39 منهن من سورية، في أقل من 5 أشهر في مستشفى واحدا في إسطنبول.

وأفادت المصادر ذاتها أن المستشفى يخضع حاليا للمساءلة، في الوقت الذي شملت فيه حالات الحمل 38 فتاة دون الخامسة عشرة من العمر، و77 فتاة قاربن بلوغ سن 18 سنة.

‫شوف تيفي

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تركيا قانونية مستشفى اغتصاب

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