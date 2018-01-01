الملك محمد السادس يحل بإفران وهذا هو موعد المجلس الوزاري ﻿

بعد التأجيل الثالث للمجلس الوزاري إلى يوم الإثنين المقبل، ينتظر أن يكون الملك محمد السادس قد حل بعد عصر يومه الجمعة بمطار ''فاس سايس'' قادما من مدينة الدار البيضاء التي أدى به صلاة الجمعة، حيث سيتوجه

"شوف تيفي"

بعد التأجيل الثالث للمجلس الوزاري إلى يوم الإثنين المقبل، ينتظر أن يكون الملك محمد السادس قد حل بعد عصر يومه الجمعة بمطار "فاس سايس" قادما من مدينة الدار البيضاء التي أدى به صلاة الجمعة، حيث سيتوجه مباشرة بعد وصوله إلى فاس نحو القصر الملكي بمدينة إفران.

ووفق يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومي السبت والأحد، فقد أفادت مصادرها بأن مصالح ولاية جهة فاس مكناس تلقت إخبارا عاجلا مساء أمس الخميس، بخصوص حلول الملك بمطار فاس الدولي الذي عرف منذ الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، حالة استنفار أمني واستعدادات لاستقبال الملك بالمطار، كما شهد الطريق المؤدي من المطار نحو مدينة إفران مرورا بمدينة إيموزار كندر الاستعدادات نفسها، حيث انتشرت عناصر الأمن على طول الطريق.

هذا، وربطت مصادر اليومية الزيارة المفاجئة للملك لمدينة إفران، التي عرفت تساقط كمية كثيرة من الثلوج بتأجيل المجلس الوزاري للمرة الثالثة، بعدما كان مقررا أن يترأسه الملك محمد السادس مساء أمس الخميس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وقبله أجل يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأربعاء ثم إلى يوم الخميس، قبل أن يحدد له موعد جديد هو يوم الإثنين المقبل.