ترحيب كبير لساكنة جرادة بوزير الفلاحة عزيز أخنوش ووعود بإطلاق عدة مشاريع فلاحية بالإقليم توفر فرص شغل هامة لشباب المنطقة ﻿

تجاوب وترحيب كبيرين لقيتهما الزيارة الميدانية التي قام بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه الجمعة لإقليم جرادة، حيث وقف على حصيلة المشاريع الفلاحية

شــــوف تيفي:

تجاوب وترحيب كبيرين لقيتهما الزيارة الميدانية التي قام بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه الجمعة لإقليم جرادة، حيث وقف على حصيلة المشاريع الفلاحية والتنموية التي تم إطلاقها بالإقليم خلال السنوات الماضية.

و في كلمته خلال هذا اللقاء التواصلي أكد أخنوش على سير عمل البرامج الفلاحية بالإقليم التي تم إنجازها، حيث استمع بشكل مباشر لمطالب الساكنة وتطلعاتهم لواقع تنمية المشاريع الفلاحية بالمنطقة معربا عن ثقته في التجاوب الإيجابي مع نتائج هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الآفاق ومؤهلات الإقليم ستمكن حتما من تحقيق نتائج مهمة.

الوزير الوصي على القطاع الفلاحي و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" قال إن الاطلاع على المعطيات الميدانية التي تهم المجال الفلاحي، تمكن من استكشاف جيد لآفاق فرص الإستثمار الفلاحي بالإقليم، والإمكانيات التي يتيحها إقليم جرادة مؤكدا أن البرامج الفلاحية في الإقليم تفتح آفاقا واعدة للتنمية المحلية

وأكد عزيز أخنوش خلال اللقاء التواصلي على أن جهة الشرق استفادت من عدة مشاريع خلال الأعوام الماضية في إطار مخطط جهوي أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصائصها من مناخ وموارد طبيعية، وكذلك نوعية النشاط الفلاحي المعتمد في المنطقة ،مشددا على أن الفلاحة الوطنية بعيدة عن أي حساسية أو مزايدة سياسية، حيث أن التنمية الفلاحية من حق جميع المواطنين في جميع الجهات.

وهكذا فقد استفاد الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، من إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي ناهز 213 مليون درهم همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية، يضيف أخنوش.

و كشفت مصادرنا أن الآثار الإيجابية لهذه المشاريع يمكن ملامستها من خلال مناصب الشغل التي وفرتها، إذ أكد الوزير الوصي على قطاع الفلاحة على أن هذه البرامج مكنت من تنمية منظومة الانتاج النباتي والحيواني بالإقليم، كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية للإقليم التي تمثل ثروة حقيقة بالمنطقة، حسب ما أعلن عنه عزيز أخنوش.

وعن البرامج الفلاحية المرتقب الإعلان عنها في المنطقة، أشار عزيز أخنوش إلى أن المنطقة ستشهد الإعلان عن برامج طموحة من المنتظر أن تخلق دينامية اقتصادية وتوفر عددا مهما من مناصب الشغل

وأضاف أخنوش بأن الإمكانات التي تمتلكها جرادة تجعل من الممكن اقتراح بدائل اقتصادية مناسبة وملموسة ومستدامة، مشددا على أن الفلاحة يمكن أن تكون رافعة و بديل، حيث أن المشاريع التي بدأت منذ عام 2010 تعرف تنفيذا جيدا، ونتائجها مشجعة.

و ختم أخنوش بالإشارة إلى أن اللقاء سيعطي صورة عن الحاجيات المطروحة في الإقليم اليوم، والتعرف على تصور الساكنة المحلية للرفع من تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها مؤكدا أن المشاريع التي سيتم إنجازها سيتم تتبعها بشكل مستمر، و سيعود للإقليم لتتبع المشاريع والوقوف على حسن سيرها، ومصاحبتها حتى الوصول لأهدافها واعدا الساكنة أن الحاجيات التي تم التعبير عنها سيتم إبلاغها للحكومة.

و كان عزيز أخنوش مرفوقا خلال زيارته للإقليم بوالي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد معاذ الجامعي وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وعدد من المنتخبين المحليين، وممثلين عن الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني.