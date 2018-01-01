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حصري: ''شبح'' عموتة حاضر في عقد البنزرتي وهذا ما اشترطه الناصري لاتمام الصفقة

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 18:53 حصري: شبح عموتة حاضر في عقد البنزرتي وهذا ما اشترطه الناصري لاتمام الصفقة | سبور
حصري: ''شبح'' عموتة حاضر في عقد البنزرتي وهذا ما اشترطه الناصري لاتمام الصفقة
رفض سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مقترحا تقدم به وكيل أعمال المدرب التونسي البنزرتي يقضي بتسديد مبلغ 300 مليون سنتيم للمدرب في حالة إقالته من تدريب الفريق الأحمر.

 شـــوف تيفي: 

رفض سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مقترحا تقدم به وكيل أعمال المدرب التونسي البنزرتي يقضي بتسديد مبلغ 300 مليون سنتيم للمدرب في حالة إقالته من تدريب الفريق الأحمر.

 وكشفت مصادر خاصة، أن سبب رفض الناصيري لهذا المقترح يعود لكونه يريد تفادي المشكل الذي وقع فيه مع المدرب السابق عموتة الذي كان قد وقع معه عقدا يتضمن مبلغ 500 مليون سنتيم كشرط جزائي.

 وقالت المصادر ذاتها، إن العقد الموقع بين الوداد والبنزرتي يتضمن بندا ينص على تمكينه من مجموع راتب ثلاثة أشهر في حالة إقالته.

 

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شـــوف تيفي المغرب عموتة لوداد

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