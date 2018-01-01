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رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي ''الحشيش'' بتطوان

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 17:47 رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي الحشيش بتطوان | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي ''الحشيش'' بتطوان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تطوان، تمكنت ليلة أمس الخميس، من إيقاف شخص على مستوى حي الباريو، بعد نصب كمين محكم له.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تطوان، تمكنت ليلة أمس الخميس، من إيقاف شخص على مستوى حي الباريو، بعد نصب كمين محكم له.

وأوضح المصدر ذاته بأن الكمين مكن من إيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وبحوزته نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا كان ينوي ترويجها، وعند تشديد البحث معه ومحاصرته بالأسئلة اعترف بمزوده الرئيسي المدعو ''ي'' والملقب بـ '' سوسو '' من مواليد تطوان سنة 1990 ،والذي يتخذ من شارع عثمان بن عفان بحي الاشارة مسكنا له ليتم الاطاحة به بعد ترصد ومراقبة بالحي المذكور.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مخدر الشيرا تطوان حي الباريو

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