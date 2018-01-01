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بالموازاة مع صلاة الجمعة: شيباني نتاحر بخريبكة

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 17:28 بالموازاة مع صلاة الجمعة: شيباني نتاحر بخريبكة | حوادث و حقوق
بالموازاة مع صلاة الجمعة: شيباني نتاحر بخريبكة
أنهى شخص في عقده السابع حياته بطريقة بشعة ظهر يومه الجمعة، بعد إقدامه على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته المتواجد بجماعة حطان ضواحي خريبكة.

 "شوف تيفي"

 أنهى شخص في عقده السابع حياته بطريقة بشعة ظهر يومه الجمعة، بعد إقدامه على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته المتواجد بجماعة حطان ضواحي خريبكة.

 وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بالمسمى "محمد.ن" الأب لستة أبناء، عثر عليه أفراد أسرته جثة هامدة وهو معلق بواسطة حبل إلى سقف غرفته، ليتم إبلاغ السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.

 وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت هذا المسن إلى الانتحار، بينما تكلفت سيارة إسعاف بنقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإخضاعها للتشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجمعة الانتحار شنقا جماعة حطان الدرك الملكي

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