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عاجل.. بيليه يرقد في المستشفى

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 17:26 عاجل.. بيليه يرقد في المستشفى | سبور
عاجل.. بيليه يرقد في المستشفى
دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ، الى المستشفى بسبب الإرهاق وألغى حضور حفل تكريمه في لندن المقرر يوم الأحد من قبل اتحاد كتاب كرة القدم.

" شوف سبور"

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ، الى المستشفى بسبب الإرهاق وألغى حضور حفل تكريمه في لندن المقرر يوم الأحد من قبل اتحاد كتاب كرة القدم.

وخضع بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات ( 1958 و1962 و1970)، يوم أمس الخميس "إلى سلسلة فحوصات أظهرت أنه يعاني من الارهاق" بحسب اتحاد كتاب كرة القدم.

وتابع الاتحاد في بيان له "أنه يتلقى العلاج تحت مراقبة الأطباء، ولحسن الحظ ليس هناك أي مؤشرات على أمر أكثر خطورة".

وعانى بيليه (77 عاما) من مشاكل صحية في الأعوام الأخيرة ولم يتمكن من اضاءة الشعلة في أولمبياد في حفل افتتاح أولمبياد ريو 2016 بسبب المرض.

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