جريمة بشعة..حصلو كيمارس الجنس مع مرتو و قتلو فجمعة السحيم ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي من القبض على زوج مُتهم بقتل شاب قال على إنه وجد زوجته في حضنه، يوم أمس الخميس بجماعة جمعة سحيم إقليم آسفي.

شوف تيفي :

تمكنت عناصر الدرك الملكي من القبض على زوج مُتهم بقتل شاب قال على إنه وجد زوجته في حضنه، يوم أمس الخميس بجماعة جمعة سحيم إقليم آسفي.

وحسب مصادر جهوية، فإن العناصر الأمنية عثرت على جثة الشاب العشريني المقتول داخل منزله بدوار لحضر بقيادة عبدة، مؤكدا أن الهالك كان قيد حياته على علاقة غرامية مع زوجة القاتل.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وعلى الرغم من فرار الزوجين إلى مدينة الصويرة إلى أنه وبفضل التحقيقات المفصلة التي أجرتها العناصر الأمنية، تمكنت من القبض عليهما بالمدينة المذكورة ليتم اقتيادهما إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة اسحيم لمباشرة التحقيق معهما.