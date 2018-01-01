تفاصيل تعاقد بنشرقي مع الهلال السعودي.. ها شحال غادي ياخد الوداد والمغرب الفاسي ديال الفلوس بعد هذه الصفقة ﻿

تمكن فريق الهلال السعودي من إنهاء صفقة أشرف بنشرقي مهاجم نادي الوداد الرياضي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

" شوف سبور"

تمكن فريق الهلال السعودي من إنهاء صفقة أشرف بنشرقي مهاجم نادي الوداد الرياضي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن العقد سيمتد إلى غاية 2021 مقابل بمبلغ 5 مليون دولار، موضحة أنه سيلتحق بفريقه الجديد بعد نهاية الشان لإجراء الفحص الطبي.

وحسب ذات المصادر، سيتوصل أشرف بن شرقي بمبلغ 2،700،000 دولار أمريكي لعامين ونصف العام، وسيكون نصيب نادي المغرب الفاسي مكتشف اللاعب أشرف من الصفقة 25 في المائة، أي ما يقارب 1،250،000 دولار أميركي وسيحصل الوداد على 3،750،000 دولار أمريكي من الصفقة.