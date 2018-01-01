عاجل.. الكاف يحسم في اعتراض غينيا ضد السودان ﻿

حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في الإعتراض الذي تقدم به منتخب غينيا ضد المنتخب السوداني، والذي بناه على عدم أحقية إشراك اللاعب الصاوي سماوي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 14

" شوف سبور"

حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في الإعتراض الذي تقدم به منتخب غينيا ضد المنتخب السوداني، والذي بناه على عدم أحقية إشراك اللاعب الصاوي سماوي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 14 يناير الجاري، باعتباره لاعبا محترفا وليس محليا حسب المنتخب الغيني.

ورفض الاتحاد الإفريقي، اعتراض غينسا مؤكدا أن المنتخب السودان ضمن مروره إلى دور الربع رفقة المنتخب المغربي بحجة أن اللاعب سماوي يعتبر لاعبا محليا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب السودان فاز على غينيا في أولى مباريات الشان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.