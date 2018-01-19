عاجل وبالصورة.. أشرف بنشرقي لاعبا لفريق الهلال السعودي ﻿

بعد القيل و القال و مفاوضات عسيرة،أعلنت صفحة تابعة لنادي الهلال السعودي قبل قليل من يومه الجمعة، عن توقيع الفريق السعودي عقد رسمي مع اللاعب أشرف بن شرقي بعد الوصول إلى اتفاق مع فريق الوداد

"شوف تيفي"

بعد القيل و القال و مفاوضات عسيرة،أعلنت صفحة تابعة لنادي الهلال السعودي قبل قليل من يومه الجمعة، عن توقيع الفريق السعودي عقد رسمي مع اللاعب أشرف بن شرقي بعد الوصول إلى اتفاق مع فريق الوداد البيضاوي.

وكشفت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي قبل لحظات عن توقيع بنشرقي رسميا مع فريق الهلال السعودي، ونشرت صورته وهو يرتدي قميص الفريق السعودي.

من جانبه أكد رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري،عبر إذاعة راديو مارس أن صفقة بنشرقي تم الحسم فيها و سينتقل إلى الهلال السعودي

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية سعودية، كشفت سابقا أن قيمة توقيع بنشرقي لصالح الهلال وصلت لـ 5 ملايير سنتيم.