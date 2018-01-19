شركة ''طيران الإمارات'' تعلن عن صفقة لشراء 36 طائرة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار ﻿

أعلنت شركة ''طيران الإمارات''، عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار لشراء 36 طائرة من طراز إيرباص أ.380 منها 20 طائرة مؤكدة و16 اختيارية.

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أعلنت شركة ''طيران الإمارات''، عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار لشراء 36 طائرة من طراز إيرباص أ.380 منها 20 طائرة مؤكدة و16 اختيارية.

وأفادت وكالة الانباء الاماراتية (وام) بأنه سيتم بموجب مذكرة تفاهم وقعها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة (طيران الإمارات) والرئيس التنفيذي لشركة (إيرباص) جون ليهي، اليوم في دبي، البدء في تسليم الطائرات للشركة بحلول سنة 2020.

وتشغل الشركة الإماراتية حاليا 101 طائرة من طراز أ.380 وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييما لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الصفقة الجديدة. وتتوفر طيران الإمارات على أسطول حديث مكون من 269 طائرة ضخمة وتغطي حاليا 157 وجهة في 84 دولة ضمن قارات العالم الست.

وكانت الشركة قد نالت لقب ''افضل ناقلة جوية في العالم'' سنة 2017 ضمن جوائز ''تريب أدفايزر'' العالمية.