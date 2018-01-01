حملة وطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية..''أنا مسجل إذن أنا موجود'' ﻿

قامت حكومة سعيد الدين العثماني، ابتداء من الاثنين الماضي، بإطلاق حملة وطنية تهدف إلى تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، تحت شعار ''التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا

''شوف تيفي''

قامت حكومة سعيد الدين العثماني، ابتداء من الاثنين الماضي، بإطلاق حملة وطنية تهدف إلى تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، تحت شعار ''التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود''.



وحسب بلاغ صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، أمس الخميس، فإن هذه الحملة، التي تأتي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2017، تستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، سيما الاطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المتحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.



وأكد البلاغ أن الحملة ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية، مبرزا أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248) حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.



وأوضح البلاغ بأنه يمكن للأشخاص أو الجهات المعنية تسجيل الأطفال، وذلك من خلال الاتصال باللجنة الاقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة ديبلوماسية أو ممثلية قنصلية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.