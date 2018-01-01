نزار بركة يفتح الباب أمام مناضلي حزب الاستقلال للمشاركة في تفعيل الاستراتيجية الجديدة للحزب ﻿

في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة 2017-2021 للنهوض بأداء حزب الاستقلال، وإعمالا لمبادئ وممارسات الحكامة الجيدة في إسناد مهام الإدارة الحزبية، قررت اللجنة التنفيذية للحزب فتح باب الترشيح أمام

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في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة 2017-2021 للنهوض بأداء حزب الاستقلال، وإعمالا لمبادئ وممارسات الحكامة الجيدة في إسناد مهام الإدارة الحزبية، قررت اللجنة التنفيذية للحزب فتح باب الترشيح أمام المناضلات والمناضلين لشغل مهمة مفتش (ة)الحزب في كل من أقاليم المضيق الفنيدق، برشيد الدريوش، عمالة سلا، الفقيه بنصالح، سيدي يوسف بن علي – مراكش، زاكورة، اشتوكة ايت باها، وتارودانت الشمالية، على أن يكون المرشح (ة) مقيما (ة) في عاصمة الإقليم أو ضواحيها، ومستوفيا (ة) للشروط.

ووضعت اللجنة التنفيذية شروطا لشغل هذا المنصب في عدد من الأقاليم ومنها التشبع بالفكر الاستقلالي، والتمرس مدة عشر سنوات على الأقل في عدد من المهام في الهيكلة الحزبية المحلية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى التوفر على مستوى ثقافي جيد، مع الحظوة بتقدير الساكنة، والخصال الحميدة، والحضور الوازن، وربط علاقات جيدة مع الجميع خصوصا مناضلات ومناضلي الحزب، وقدرة عالية للإنصات للجميع، والوساطة، وتدبير الخلاف وتقريب وجهات النظر، والقدرة على الترافع والإقناع وإتقان لغة التواصل، والتمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة.