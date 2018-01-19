رسميا.. الوداد يُوقع عقدا احترافيا مع المدرب فوزي البنزرتي لخلافة عموتة ﻿

وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقدا رسميا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لمدة تمتد لموسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقدا رسميا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لمدة تمتد لموسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحل المدرب التونسي بملعب بنجلون صباح يومه الجمعة، للوقوف على آخر الإجراءات المتعلقة بارتباطه مع القلعة الحمراء خلفا للإطار والمدرب المغربي الحسين عموتة.

ومعلوم أن فريق الوداد قد فك ارتباطه مع المدرب عموتة وطاقم الطبي والتقني بعد سلسلة من النتائج السلبية برسم منافسات البطولة الإحترافية مباشرة بعد العودة من تجربة كأس العالم للأندية بالإمارات.