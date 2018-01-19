حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، مجموعة من الصور لرجل الأمن الذي تعرض لإصابة خطيرة بعد أن وجه له شخص من ذوي السوابق العدلية طعنة على مستوى الوجه.

"شوف تيفي"

التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة، مجموعة من الصور لرجل الأمن الذي تعرض لإصابة خطيرة بعد أن وجه له شخص من ذوي السوابق العدلية طعنة على مستوى الوجه.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشرطي المصاب والذي اضطر إلى إطلاق الرصاص على المعني بالأمر خلال عملية توقيفه، تم نقله قبل لحظات إلى مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر والذي أطلق عليه الشرطي رصاصتين على مستوى الفخذ يتواجد داخل مستشفى المنصور بحي البرنوصي.

تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني قرر التكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي المصاب، والذي تعرض لجروح غائرة وبليغة في الوجه واليد، وذلك أثناء قيامه بواجبه الوظيفي بكل تفان ونكران للذات.