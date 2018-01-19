بالصـــور..نايضة أمام القناة الثانية وهاشنو واقع ﻿

نظمت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لمستخدمي القناة الثانية صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة بمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء، تنديدا بعدد من قرارات

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نظمت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لمستخدمي القناة الثانية صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة بمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء، تنديدا بعدد من قرارات الإدارة العامة للقناة في حق العاملين بها وضدا على استمرار الأوضاع المزرية التي تعيشها المجموعة الإعلامية.

نقابة مستخدمي دوزيم وصفوا الوضعية داخل القناة الثانية بالمُقلقة في ظل تملُص الإدارة من مهامها وعدم وفائها بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأخر في تسديد مستحقات التأمين الصحي، و اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين، بالإضافة إلى إغلاق باب دعوات الحوار المتكررة في وجه النقابة، لذلك قرر المجلس النقابي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة مع التوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف صباحا مع تأمين الخدمة.