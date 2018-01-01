 أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء | مجتمع

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء

بالصـــور..نايضة أمام القناة الثانية وهاشنو واقع | صحافة

بالصـــور..نايضة أمام القناة الثانية وهاشنو واقع

أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي | مجتمع

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء

عشر سنوات سجنا نافذا لربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني | حوادث و حقوق

عشر سنوات سجنا نافذا لربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني

عاجل..قبل صلاة الجمعة:القرطاس وسط حي شعبي بمدينة الدار البيضاء والقضية فيها إصابة رجل أمن | حوادث و حقوق

عاجل..قبل صلاة الجمعة:القرطاس وسط حي شعبي بمدينة الدار البيضاء والقضية فيها إصابة رجل أمن

عاجل.. وهبي يُطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. وهبي يُطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018 | اقتصاد

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 13:46 أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع
أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن من أجل قضايا تتعلق

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقضت في حق المتهمتين (س،ع) و(أ، ي) بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهمة (ح،ف) بأربع سنوات حبسا نافذة بعد مؤاخذتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب"كل واحدة حسب المنسوب إليها.

وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في 14 أكتوبر 2016 من تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، سبع قاصرات وثلاث راشدات، تم فصل ملفهن، "كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة".

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في 20 يوليوز المنضرم، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق القاصرات السبعة بعد متابعتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأحكام الإرهاب المملكة المغربية جريمة إرهابية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء | مجتمع

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي | مجتمع

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي

عاجل.. انطلاق محاكمة الزفزافي ورفاقه بحضور جميع المعتقلين وسط أجواء مشحونة | مجتمع

عاجل.. انطلاق محاكمة الزفزافي ورفاقه بحضور جميع المعتقلين وسط أجواء مشحونة

للمصابين بالسرطان.. علاج جديد يقضي على المرض | مجتمع

للمصابين بالسرطان.. علاج جديد يقضي على المرض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دوزيم مكتخلصش الواجبات ديال التأمين و التقاعد للعاملين بقناة سليم الشيخ و الأخير في ورطة كبيرة | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

دوزيم مكتخلصش الواجبات ديال التأمين و التقاعد للعاملين بقناة سليم الشيخ و الأخير في ورطة كبيرة

فيديو | بادو الزاكي يرد لأول مرة على سعدان الذي قال أن المغرب انسحب من تنظيم كأس افريقيا بسبب الخوف من الجزائر ! | قنوات أخرى

فيديو | بادو الزاكي يرد لأول مرة على سعدان الذي قال أن المغرب انسحب من تنظيم كأس افريقيا بسبب الخوف من الجزائر !

بادو الزاكي يروي قصة خروجه من تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري | قنوات أخرى

بادو الزاكي يروي قصة خروجه من تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري

أحوال الطقس :19 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :19 يناير 2018

﻿

آخر المستجدات

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء | مجتمع
منذ 16 دقيقة

حصري وبالصور.. هذا هو البوليسي اللي شرملو مجرم خطير بالبيضاء

بالصـــور..نايضة أمام القناة الثانية وهاشنو واقع | صحافة

بالصـــور..نايضة أمام القناة الثانية وهاشنو واقع

أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

أحكام تتراوح بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن في قضايا لها علاقة بالإرهاب

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي | مجتمع

رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء..وهذا ما قرره الحموشي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.