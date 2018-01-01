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حصري.. مفاوضات رسمية بين الناصيري والمدرب السابق للرجاء فوزي البنزرتي لخلافة عموتة

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 13:31 حصري.. مفاوضات رسمية بين الناصيري والمدرب السابق للرجاء فوزي البنزرتي لخلافة عموتة | سبور
حصري.. مفاوضات رسمية بين الناصيري والمدرب السابق للرجاء فوزي البنزرتي لخلافة عموتة
كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يفاوض فوزي البنزرتي المدرب التونسي في هذه الأثناء من أجل خلافة المدرب المقال الحسين عموتة خلال فترة الإنتقالات

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يفاوض فوزي البنزرتي المدرب التونسي في هذه الأثناء من أجل خلافة المدرب المقال الحسين عموتة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن البنزرتي حل بملعب بن جلون يومه الجمعة على الساعة 10 صباحا، مؤكدا أنه سيجتمع رفقة المكتب المسير للنادي في اجتماع خاص للحديث عن بنود العقد الذي سيجمعه مع القلعة الحمراء.
وذكرت المصادر ذاتها، ان التونسي البنزرتي كان قد وافق بشكل مبدئي على قيادة الفريق الأحمر منذ أن نشبث الخلافات بين الناصيري وعموتة.
وكانت "شوف تيفي" قد انفردت بخبر مفاوضة الناصيري للبنزرتي مباشرة بعد نهاية كأس العالم للأندية

تجدر الإشارة إلى أن الناصيري تراجع عن التوقيع للمدرب الفرنسي هوبير فيلود لأسباب مجهولة.

 

 

‫شوف تيفي

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