انفراد.. مهاجم ودادي يوقع رسميا لفريق الرجاء البيضاوي ﻿

وقع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الجمعة، وبشكل رسمي، مع عبد العظيم خضروف اللاعب السابق لفريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

وقع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الجمعة، وبشكل رسمي، مع عبد العظيم خضروف اللاعب السابق لفريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن سعيد حسبان أنهى كل الإجراءات المتعلقة بتعاقده مع المهاجم السابق للقلعة الخضراء، لتبقى المرحلة الآخيرة موافقة لجنة الرخص التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الموافقة على الصفقة يوم الإثنين المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن خضروف توج بلقب البطولة رفقة الوداد والمغرب التطواني وشاركة في كأس العالم للأندية في مناسبتين وحاز على لقب عصبة الأبطال الإفريقية.