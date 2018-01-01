عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق الرصاص على شخص خطير بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة إطلاق الرصاص بحي السلام بالبرنوصي بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطي الذي أطلق الرصاص على شخص هاجمه بالسلاح الأبيض، أصيب بجرح على مستوى الوجه.

"شوف تيفي"

في جديد واقعة إطلاق الرصاص بحي السلام بالبرنوصي بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطي الذي أطلق الرصاص على شخص هاجمه بالسلاح الأبيض، أصيب بجرح على مستوى الوجه.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان تحت تأثير المخدرات ورفض الامتثال لأوامر الشرطي ووجه له طعنة على مستوى الوجه، ما دفع هذا الأخير إلى إطلاق رصاصة أولى تحذيرية بالهواء قبل أن يطلق رصاصتين مباشرتين في فخذي هذا الشخص الخطير.

وأشار ذات المصدر أن المصالح الأمنية، نقلت المعني بالأمر إلى مستشفى المنصور، وأوقفت شريكيه وحجزت سيارة "بارتنير" المسروقة والتي استخدمتها العصابة في تنفيذ عمليات السرقة.