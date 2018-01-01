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عشر سنوات سجنا نافذا لربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 12:53 عشر سنوات سجنا نافذا لربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني | حوادث و حقوق
عشر سنوات سجنا نافذا لربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني
أنهت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء مساء الثلاثاء الماضي، النظر في ملف تزوير في أوراق رسمية واستعمالها، الذي يتابع فيه ربان طائرة متقاعد وعدلان، وقضت المحكمة بإدانة الربان بعدما ثبت لها تزوير

شوف تيفي:

أنهت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء مساء الثلاثاء الماضي، النظر في ملف تزوير في أوراق رسمية واستعمالها، الذي يتابع فيه ربان طائرة متقاعد وعدلان، وقضت المحكمة بإدانة الربان بعدما ثبت لها تزوير الوثيقة، وحكمت عليه بالسجن النافذ 10 سنوات، وهي العقوبة نفسها التي عاقبت بها المحكمة عدلين حرروا العقد الذي شابه تزوير.

وحسب يومية الصباح في العدد الصادر ليومه الجمعة، فإن هيئة الحكم منحت الكلمة الأخيرة للمتهم ربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أكد أن أخاه اتهمه بتزوير عقد التسيير بالوكالة، رغم أن من وكلوه مازالوا على قيد الحياة، وبالإمكان استفسارهم في الموضوع دون الزج به في السجن، مشيرا إلى أنه لم يخضع لمسطرة الإستماع من قبل الضابطة القضائية، بل إنه توصل باستدعاء من قبل قاضي التحقيق وظن أن الأمر يتعلق بشهادة سيدلي بها في الموضوع، ليجد نفسه معتقلا دون أي استنطاق.

نفس المصدر جاء فيه أن دفاع المتهم قال أن مؤازره الحاصل على وسام العرش الملكي، والذي تقاعد في 2010، تسلم وكالات من أشقائه، الذين رغبوا في اعتماده لتسيير ممتلكاتهم، وهي وثائق سليمة، وحسب المحامي فإن الخطأ الوحيد يتعلق بورود أن الأشقاء مثلوا سهوا، وأكد دفاع الربان في جلسات سابقة للمحاكمة، أن إخوة المتهم أجازوا له تلك الوكالة السابقة، ورغم ذلك فإن قاضي التحقيق وهيأة المحكمة قرروا عدم متابعته في حالة اعتقال رفقة العدلين، رغم أن المتهمين الثلاثة لا علاقة لهم بأي تزوير لا من بعيد أو قريب، كما أن المشتكين في الملف لا علاقة لهم بالوثيقة ولا تخصهم في أي شيء.

جدير باالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى رغبة ثلاثة من أشقاء ربان طائرة في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا لوجودهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، إذ يقيم أحدهم بالإمارات العربية المتحدة، كما يقيم الثاني بالسويد، في حين تقيم شقيقتهما بفرنسا، فحرروا توكيلاتهم بشكل منفرد، وصادقوا عليها بطابع رسمي، وسلموها لشقيقهم الربان، غير أن العدلين اللذين تسلما التوكيلات، أوردا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماثلين أمامهما إبان تحرير العقد، وهو ما تنبه له أشقاء آخرون للربان، وسلموا العقد للسلطات مطالبين بالتحقيق في النازلة، ومؤكدين أن أشقاءهم الثلاثة كانو خلرج المغرب، في وقت تحرير العقد.



‫شوف تيفي

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تزوير متهم ربان طائرة وثيقة ممتلكات

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