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عاجل..قبل صلاة الجمعة:القرطاس وسط حي شعبي بمدينة الدار البيضاء والقضية فيها إصابة رجل أمن

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 12:46 عاجل..قبل صلاة الجمعة:القرطاس وسط حي شعبي بمدينة الدار البيضاء والقضية فيها إصابة رجل أمن | حوادث و حقوق
عاجل..قبل صلاة الجمعة:القرطاس وسط حي شعبي بمدينة الدار البيضاء والقضية فيها إصابة رجل أمن
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، اضطرت قبل قليل من يومه الجمعة، على مستوى حي السلام بالبرنوصي بالبيضاء، إلى إطلاق الرصاص على شخص خطير، تورط في طعن رجل أمن بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، اضطرت قبل قليل من يومه الجمعة، على مستوى حي السلام بالبرنوصي بالبيضاء، إلى إطلاق الرصاص على شخص خطير، تورط في طعن رجل أمن بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن المصالح الأمنية، أوقفت أمس شخصا داخل سيارة من نوع "بارتنير" متلبسا بتنفيذ عمليات سرقة وخلال محاصرته بالأسئلة اعترف بمكان تواجد شريكه، لتتحرك فرقة أمنية إلى حي البرنوصي وخلال عملية إيقاف المعني بالأمر، أبدى هذا الأخير مقاومة شرسة وطعن رجل أمن، ما دفع برجال الأمن إلى إطلاق الرصاص على هذا الشخص الخطير بواسطة السلاح الوظيفي.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المنصور ومنه إلى مصحة خاصة لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية السرقة المصحة الرصاص

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