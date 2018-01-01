عاجل.. وهبي يُطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي عبد اللطيف وهبي وخلال مرافعته الخاصة بالدفاع عن المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، طالب بإطلاق ناصر الزفزافي ورفاقه.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي عبد اللطيف وهبي وخلال مرافعته الخاصة بالدفاع عن المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، طالب بإطلاق ناصر الزفزافي ورفاقه.

وأوضح الموفد أن المحامي وهبي حاول الإشارة خلال مرافعته إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في السابق والتي تنص على بعض البنود التي يجب الاعتماد عليها خلال المحاكمات ، وأكد على غياب إطار قانوني في بعض التهم المنسوبة إلى المتهمين.

وأكد الموفد أن وهبي ركز خلال نصف ساعة من المرافعة على التكييفات القانونية الخاصة ببعض التهم التي يتابع على اثرها بعض المعتقلين، وركز على التقرير الوطني لحقوق الانسان.