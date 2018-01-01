صفقة الموسم : محمد صلاح يقترب من حمل قميص ريال مدريد ﻿

دخل رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب فريق ليفيربول ونجم الكرة المصرية، في مفاوضات مع فريق ريال مدريد للفوز بعقد موكله خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

" شوف سبور"

دخل رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب فريق ليفيربول ونجم الكرة المصرية، في مفاوضات مع فريق ريال مدريد للفوز بعقد موكله خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الصحفي الإسباني إدواردو أغوير خلال استضافته بالبرنامج الشهير "تشرنغيتو" على قناة "لاسكسيتا"، أن وكيل أعمال صلاح يتواجد حاليا بالريال لحسم صفقة الموسم.

ووقع محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي في صفقة كلفت خزينة الريدز 50 مليون يورو، ونجح في تسجيل 18 هدفا والقيام بـ6 تمريرات حاسمة في البريميرليغ، وتسجيل 5 أهداف وتمرير هدف آخر في مباريات التشامبيونزليغ، أي أنه سجل 23 هدفا ومرر 7 أهداف في 28 مشاركة بقميص الريدز.