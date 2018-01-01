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هذه أسباب تأخير توقيع عقد المدرب الجديد للوداد

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 12:14 هذه أسباب تأخير توقيع عقد المدرب الجديد للوداد | سبور
هذه أسباب تأخير توقيع عقد المدرب الجديد للوداد
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن الاجتماع الذي عقده يوم أمس الخميس سعيد الناصيري رئيس الوداد مع الفرنسي هوبير فلود، شهد خلافات حول مجموعة من بنود العقد الذي كان من المفترض توقيعه بين الطرفين.

شــــوف تيفي:

 

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن الاجتماع الذي عقده يوم أمس الخميس سعيد الناصيري رئيس الوداد مع الفرنسي هوبير فلود، شهد خلافات حول مجموعة من بنود العقد الذي كان من المفترض توقيعه بين الطرفين.

وقالت المصادر ذاتها، أن المدرب الفرنسي اشترط عقد مدته سنتين وشرط جزائي في حالة الانفصال يصل إلى 300 مليون سنتيم، وهو ما رفضه الناصيري الذي تشبث بعقد إلى نهاية الموسم.

وذكرت المصادر نفسها، أن هذه المستجدات أجلت توقيع العقد مشيرة في السياق نفسه أن رئيس الوداد منح الفرنسي ووكيله مهلة يوم واحد لقبول العرض أو رفضه.

 

 

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شوف تيفي المغرب الناصري توقيع الوداد

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