برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018 ﻿

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018 وذلك من الجمعة 19 يناير إلى الأحد 4 فبراير 2018.

شوف تيفي

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018 وذلك من الجمعة 19 يناير إلى الأحد 4 فبراير 2018.

وحسب بلاغ من المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن هذا البرنامج الخاص يهدف إلى تأمين سفر الزبناء في أحسن ظروف الأمان والراحة وذلك عبر، تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة : الدار البيضاء – الرباط – فاس – مراكش – طنجة – وجدة- الناظور – خريبكة، وتجنيد وتكثيف الفرق المكلفة باستقبال المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات لتسهيل عملية بيع التذاكر وإرشاد المسافرين.

هذه التدابير المتخذة تتمثل في توفير تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر تفاديا للإنتظار، عبر تعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات واستعمال الموزعين الآليين للتذاكر، و تجنيد الأعوان بالمحطات وعلى متن القطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين وتسهيل ولوجهم إلى الأرصفة والقطارات، واعتماد خدمات للإرشاد رهن إشارة المسافرين 24س/24 و7أ/7، وذلك عبر مختلف القنوات التواصلية : مركز خدمة الزبناء (2255)، موقع الأنترنيت (www.oncf.ma)، صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق (ONCF Trafic) لمعرفة حالة سير القطارات في الوقت الآني، تجنيد وتعزيز أفراد شرطة القطار من أجل ضمان أمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات وتسويق عروض تجارية للسفر بأثمنة أقل تخص جميع شرائح المسافرين : العائلات، الشباب، الطلبة.

هذا وبغية تفادي الإكتظاظ الذي قد تعرفه القطارات خلال هذه المناسبة، يدعو المكتب زبناءه الكرام إلى الإستعلام مسبقا عن مواقيت السفر واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر وامتطاء القطارات المشار إليها في التذاكر.