وزارة الدخلية تكشف حقيقة صور تم تداولها بالفيسبوك قيل إنها لمتشرد يشرب الحليب من ثدي كلبة بتزنيت ﻿

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، يومه الجمعة، ما تداولته بعض الصفحات الفيسبوكية بخصوص صورة شخص يعاني إعاقة ذهنية ظهر وهو يقوم بشرب الحليب من ثدي كلبة ضالة.

"شوف تيفي"

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، يومه الجمعة، ما تداولته بعض الصفحات الفيسبوكية بخصوص صورة شخص يعاني إعاقة ذهنية ظهر وهو يقوم بشرب الحليب من ثدي كلبة ضالة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد تداولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وكذا العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهر خلالها شخص وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، حيث ادعى ناشروها، بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بمنطقة إداوسملال جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها تنفي بشكل قاطع المزاعم الكاذبة المتداولة بخصوص هذه الصورة، و تؤكد أنها التقطت خارج المغرب، وأنه سبق نشرها بجرائد ومواقع إلكترونية أجنبية منذ سنة 2012، حيث كانت موضوع مقالات تحدثت عن واقعة تم تسجيلها حينذاك بدولة الهند وتتعلق بإقدام طفل هندي على الشرب من ثدي كلاب ضالة.