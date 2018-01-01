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عــــاجل.. خبر سار للمغاربة..الدولار يقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات ويتجه صوب أطول موجة خسائر

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 11:09 عــــاجل.. خبر سار للمغاربة..الدولار يقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات ويتجه صوب أطول موجة خسائر | اقتصاد
عــــاجل.. خبر سار للمغاربة..الدولار يقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات ويتجه صوب أطول موجة خسائر
انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ ماي 2015 و هو ما سينعكس إيجابا خلال الفترة الراهنة على

شــــوف تيفي:

 

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ ماي 2015 و هو ما سينعكس إيجابا خلال الفترة الراهنة على المغرب بعد تحرير نظام الدرهم

وتراجعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ دجنبر 2014 هذا الأسبوع. وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم مع تعرضه لضغوط جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن العمل. ونزل المؤشر 0.3 بالمائة خلال اليوم إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله أمس الخميس عند 90.113. وخسر المؤشر نحو اثنين بالمائة منذ بداية هذا العام.

وارتفع الأورو 0.3 بالمائة إلى 1.2276 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ 1.2323 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.5 بالمائة أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.60 ين. وتعافى الين من أدنى مستوى في أربعة أشهر، والذي سجله يوم الأربعاء عند 110.19 ين للدولار

 

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شـوف تيفي المغرب غلاء الدولار

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