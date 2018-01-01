الناصيري يصدم المدرب الفرنسي فيلود و هذا ما قرره ﻿

عكس ما كان متوقعا، وبعد إنهاء مفاوضات سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود، تراجعت إدارة القلعة الحمراء في قرار التوقيع مع المدرب الفرنسي ليكون خلفا للحسين عموتة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

عكس ما كان متوقعا، وبعد إنهاء مفاوضات سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود، تراجعت إدارة القلعة الحمراء في قرار التوقيع مع المدرب الفرنسي ليكون خلفا للحسين عموتة المقال من مهامه.

وكشفت مصادر الودادية، أن سعيد لناصيري تراجع في اللحظات الأخيرة للتوقيع رسميا مع المدرب الفرنسي، علما أنه لم يفسخ بعد عقده مع الإطار المغربي الحسين عموتة، مؤكدة أن الأخير رحل عن مدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الناصيري أقال المدرب المغربي الحسين عموتة من مهامه رفقة طاقمه الطبي والتقني.