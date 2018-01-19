 بوسعيد يقطر الشمع على ''البام'' و''البيجيدي''.. المحتجون بالريف وجهة الشرق يتحملون مسؤولية اختيارهم لمنتخبين يفتقدون لروح المبادرة ﻿
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بوسعيد يقطر الشمع على ''البام'' و''البيجيدي''.. المحتجون بالريف وجهة الشرق يتحملون مسؤولية اختيارهم لمنتخبين يفتقدون لروح المبادرة

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 09:45 بوسعيد يقطر الشمع على البام والبيجيدي.. المحتجون بالريف وجهة الشرق يتحملون مسؤولية اختيارهم لمنتخبين يفتقدون لروح المبادرة | بوليتيك
بوسعيد يقطر الشمع على ''البام'' و''البيجيدي''.. المحتجون بالريف وجهة الشرق يتحملون مسؤولية اختيارهم لمنتخبين يفتقدون لروح المبادرة
في خرجة غير مسبوقة، حمل محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، مسؤولية تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بجهة الريف ومنطقة جرادة، للساكنة التي لم تُحسن، حسب تعبيره، اختيارها للمنتخبين المحليين

شوف تيفي:

في خرجة غير مسبوقة، حمل محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، مسؤولية تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بجهة الريف ومنطقة جرادة، للساكنة التي لم تُحسن، حسب تعبيره، اختيارها للمنتخبين المحليين والجهويين الذين يمتلكون القدرة على المبادرة واستباق الإنتظارات التنموية ومواكبة البرامج الحكومية، معتبرا أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أعطت اختصاصات واسعة للمنتخبين والحكومة رفعت من حجم الموارد المالية المرصودة لدعم قدرة المجالس الجهوية على بلورة المشاريع التنموية إلى 7 مليارات درهم خلال السنة الجارية، ''لكن أدوار المنتخبين لا تزال قاصرة عن بلوغ الأهداف المرجوة'' يؤكد بوسعيد الذي دعا الساكنة إلى معاقبة المقصرين في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

من المنتخبين إلى البرلمانيين، عرج بوسعيد الذي كان يتحدث مساء يومه الخميس بالدار البيضاء على هامش استضافته بمقر الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حيث هاجم الأصوات البرلمانية التي وصفت الإجراءات الجبائية التي اعتمدتها الحكومة لفائدة المقاولات في القانون المالي لسنة 2018، ب ''الهدايا الضريبية'' المقدمة لصالح الباطرونا على طبق من ذهب، معتبرا أن هذه الإجراءات ليست هدايا ضريبية، بل تدابير تندرج في إطار الواجب الحكومي المطلوب لدعم النسيج الإقتصادي وتحفيز الإستثمار ودعم قدرة المقاولة على خلق فرص شغل جديدة.

في هذا اللقاء الذي تطرق فيه الوزير التجمعي لموضوع ''القانون المالي لسنة 2018.. الأولوية للشغل والقطاعات الإجتماعية''، تحدث بوسعيد عن أزمة البطالة في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحلها، باعتبار أن الإشكالية عويصة وترتبط بعجز منظومة التكوين عن الإستجابة لمتطلبات سوف الشغل الذي يتوصل سنويا بما مجموعه 320 ألف خريج باحث عن فرصة عمل، في الوقت الذي أشار إلى أن المغرب نجح على امتداد السنوات الأخيرة، في استقطاب استثمارات هامة في قطاعات تكنولوجية وصناعية متطورة، لكن هذا النجاح اعترضته إشكالية عدم ملاءمة تخصصات عدد كبير من هؤلاء الخريجين مع انتظارات المستثمرين في هذه القطاعات.
بدد بوسعيد المخاوف المصاحبة لورش إصلاح الدرهم، وخاصة على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أوضح في هذا الخصوص، أن هامش الإنخفاض المتوقع لسعر الدرهم، والمحدد في 2,5 في المائة، لا يتيح إمكانية الحديث عن زيادات في مستويات الأسعار بالكيفية التي أثيرت من طرف بعض المراقبين، مشيرا في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن انخفاض سعر الدرهم بنسبة 2,5 في المائة، سيسهم فقط في رفع معدل التضخم بنسبة 0,4 في المائة، وهو ''ما ينذر أن قرار التحرير لن تكون له أية تداعيات على الأسعار أو القدرة الشرائية كما يدعي البعض'' يوضح وزير الإقتصاد والمالية في تصريحه ل ''شوف تيفي''.

ولمزيد من التوضيح، قال بوسعيد أن الإصلاح النقدي الذي انخرط فيه المغرب، يختلف تماماً عن إصلاحات العملة التي قامت بها بعض الدول من قبيل مصر، مبرزا أن الفشل الذي اعترض تجارب هذه البلدان يعود لكونها أُجبِرت على اتخاذ قرار التحرير لتجاوز أزماتها المالية والإقتصادية، على خلاف المغرب الذي اتخذ هذا الإجراء بشكل تلقائي وهو في وضع مريح ودون تدخل من أية جهة كانت، حسب تعبيره.

كما أبرز في هذا الصدد، أن الإصلاح الذي انتهجه المغرب، انبنى على دراسات معمقة ورؤية شاملة موحدة بين كل من بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي، وهو التصور المشترك الذي وقف، يضيف، على حقيقة مناعة الإقتصاد البنكي وقوة النظام البنكي وانخفاض معدلات التضخم وغير ذلك من المؤشرات الماكرواقتصادية الملائمة، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تدارس مسألة تحرير العملة منذ سنة 2007، أي قبل 10 سنوات، لكنها لم تتخذ القرار إلا عندما تأكد لها بأن الوضع الإقتصادي والمالي أصبح ناضجا ويسمح بتعويم الدرهم على نحو تدريجي ومتحكم فيه من طرف السلطات النقدية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بوسعيد وزير المحتجون أسعار سعر الصرف الدرهم صندوق النقد الدولي المنتخبون

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