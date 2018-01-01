للمصابين بالسرطان.. علاج جديد يقضي على المرض ﻿

أعلن باحثون أمريكيون خلال الأسبوع الجاري، أن تحليل دم جديد بإمكانه تشخيص 8 أنواع من السرطانات الأكثر شيوعا في مرحلة مبكرة، قبل انتشارها في جسم الإنسان.

"شوف تيفي"

أعلن باحثون أمريكيون خلال الأسبوع الجاري، أن تحليل دم جديد بإمكانه تشخيص 8 أنواع من السرطانات الأكثر شيوعا في مرحلة مبكرة، قبل انتشارها في جسم الإنسان.

وحسب موقع قناة "سكاي نيوز" فقد اعتبر الباحثون الأمريكيون أن التحليل الذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون "نقطة تحول" في الحرب مع مرض السرطان، وسط آمال بأن يكون متاحا للجميع خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن التحليل تمت تجربته على ألف مريض في المراحل المبكرة من السرطان، ونجح بنسبة 70 بالمائة في اكتشاف المرض قبل انتشاره، معطيا الفرصة للمرضى لمواجهته بنجاعة أكبر.

وأكد الموقع أن التحليل الجديد، يبحث عن جزيئات الحمض النووي التي تلقيها الخلايا الميتة في الدم، والبروتينات المرتبطة بسرطان الأمعاء والصدر والكبد والرئة والمريء والمبيض والبنكرياس والمعدة، وقد قال البروفيسور بيتر غيبس من معهد "والتر وإليزا" في ملبورن، أحد المشاركين في الأبحاث، "إن التحليل الجديد سوف يسهم في الحفاظ على حياة آلاف البشر، ويأمل أن يكون متاحا بصورة أكبر في أقرب وقت ممكن".