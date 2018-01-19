بالصورة..هام لمستخدمي تطبيق ''واتساب'' ﻿

كشف تطبيق التراسل الفوري الشهير ''واتساب'' رسميا عن إطلاق خدمة جديدة ستقدم خدمات مهمة لمستخدمي التطبيق.

''شوف تيفي''

كشف تطبيق التراسل الفوري الشهير ''واتساب'' رسميا عن إطلاق خدمة جديدة ستقدم خدمات مهمة لمستخدمي التطبيق.

فحسب ما كشف عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الجمعة، فقد أطلق ''واتسآب'' أخيرا وبصورة رسمية خدمتها ''واتسآب بزنس''، المخصصة لأصحاب الأعمال والشركات والتي تمكنهم من الوصول لمختلف المستخدمين في أي وقت.

وأكدت الوكالة بأن تقارير عديدة، كانت قد حذرت من تلك الخدمة، وإمكانية استخدام ''هاكرز'' لها كبوابة لاختراق حسابات مستخدمي ''واتسآب''، مشيرة إلى أن شركة ''فيسبوك'' المالكة لـ''واتسآب''، حذرت من احتمالية طرح نسخ مزيفة من تطبيق ''واتسآب بزنس'' قبل إطلاقه رسميا، لتضليل المستخدمين والوصول إلى حساباتهم المشفرة.