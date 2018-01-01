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هام للمغاربة..لبرد بزاف وأمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 08:47 هام للمغاربة..لبرد بزاف وأمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
هام للمغاربة..لبرد بزاف وأمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، مع تكون صقيع أو جليد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، مع تكون صقيع أو جليد.

ويتوقع أيضا نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا مهمة محليا، شرق الواجهة المتوسطية والريف وشمال المنطقة الشرقية وبالأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال ووسط البلاد، وغرب الواجهة المتوسطية وجنوب المنطقة الشرقية، حيث يرتقب نزول قطرات ضعيفة محليا. وستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1500 متر. وستهم سحب منخفضة وكتل ضبابية أو ضباب أو أحيانا قطرات جوار السواحل خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة غربية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 ودرجتين بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين درجتين و8 درجات بالريف وشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و13 درجة باللوكوس والغرب والشاوية والشياظمة والسهول الداخلية والواجهة المتوسطية وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 3 و8 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالسهول الأطلسية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقوي الهيجان إلى جد قوي ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي البحر البرد الأمطار الصقيع

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