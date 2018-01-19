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المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني دارت عمليات تجميل

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 03:37 المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني دارت عمليات تجميل | ثقافة و فنون
المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني دارت عمليات تجميل
أجرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني خلال السنوات الأخيرة العديد من عمليات التجميل وهو ما ساهم في تغيير شكلها للأفضل.

"شوف تيفي"

أجرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني خلال السنوات الأخيرة العديد من عمليات التجميل وهو ما ساهم في تغيير شكلها للأفضل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية مهتمة بشؤون الفنانين العرب فإن  بسمة بوسيل أصبحت ملمّة بكل ما له علاقة بالأزياء والموضة بعد ابتعادها عن المجال الفني والغنائي عقب زواجها من النجم المصري، وقد أدهشت معجبيها ومتابعيها من خلال صورها.

وأشارت المصادر ذاتها أن بسمة التي قيل بأنّها تعيش حالةً من الاكتئاب مع زوجها قد خضعت على مر السنوات لعمليات كثيرا من أجل تغيير تلك الملامح التي كانت تتميز بها أيام مشاركتها في "ستار أكاديمي"، والدليل على ذلك هو الفرق الكبير بين صورها القديمة والجديدة، مبرزة بأن معطيات ظهرت تقول إن بسمة أجرت عمليات تجميلية جراحية وخاصة بذقنها وهو الأمر الذي لم يوافق عليه عدد من متابعيها ومعجبيها الذين سارعوا إلى الدفاع عنها ومساندتها والتنويه بأنّ الموضوع يكمن في طريقة وضعها للمكياج و "كريم" الأساس وأحمر الخدود وما إلى هنالك من مساحيق تجميلية كفيلة بتغيير شكل الوجه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بسمة بوسيل ستار أكاديمي تامر حسني

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