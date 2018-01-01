مثير..طلبة كلية متعددة التخصصات ببني ملال يعانون من السرقة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بشكاية من طالب بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة بني ملال، أفاد من خلالها بأنه تعرض لسرقة حقيبته خلال اجتيازه لامتحان صباح اليوم.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بشكاية من طالب بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة بني ملال، أفاد من خلالها بأنه تعرض لسرقة حقيبته خلال اجتيازه لامتحان صباح اليوم.

وأوضح هذا الطالب في شكايته بأن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف نقال، مبرزا بأنه حاول التواصل مع إدارة الكلية التي لم تقدم له يد المساعدة واكتفت بالتأكيد له بأن طلبة آخرين تعرضوا سابقا للسرقة بنفس الطريقة.

وأكد كذلك هذا الطالب بأنه تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي طالبته بوضع لائحة تضم أسماء الطلبة الممتحنين حتى يتم الكشف عن هوية أفراد العصابة المتورطة في سرقة حقائب الطلبة.