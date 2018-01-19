 بالصورة: بطريقة السماوي نصب على شخص فهاتف iphone5 s و 500 درهم بفاس لكن داكشي اللي وقع ما كيتصورش ﻿
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بالصورة: بطريقة السماوي نصب على شخص فهاتف iphone5 s و 500 درهم بفاس لكن داكشي اللي وقع ما كيتصورش

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 02:54 بالصورة: بطريقة السماوي نصب على شخص فهاتف iphone5 s و 500 درهم بفاس لكن داكشي اللي وقع ما كيتصورش | حوادث و حقوق
بالصورة: بطريقة السماوي نصب على شخص فهاتف iphone5 s و 500 درهم بفاس لكن داكشي اللي وقع ما كيتصورش
أقدم شاب يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، على سرقة هاتف من نوع iphone5 s و 500 درهم من شاب يبلغ من العمر 22 سنة بالقرب من ساحة فلورانس بمدينة فاس بعدما أوقعه في فخ « السماوي » قبل شهرين من الآن.

شوف تيفي

 أقدم شاب يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، على سرقة هاتف من نوع iphone5 s و 500 درهم من شاب يبلغ من العمر 22 سنة بالقرب من ساحة فلورانس بمدينة فاس بعدما أوقعه في فخ « السماوي » قبل شهرين من الآن.

وفي تصريح للضحية مع شوف تيفي، فإن السارق وبعد ترصده بالأول، اعترض سبيله ليسلم عليه، ليوقعه في فخ « السماوي » ليُقدم الضحية على إعطاء هاتفه ومبلغه المالي للسارق بكل رِضى.

 وأَضاف مصدرنا، أنه وبعد وهلة قصيرة وعقب رحيل السارق، أدرك الضحية،أنه كان ضحية لعملية نصب على طريقة « السماوي »، ليشعر بعدها المصالح الأمنية بالواقعة.

 وبعد مرور أيام، اتصل شاب بالضحية أخبره أن هاتفه النقال اشتراه من شاب بمبلغ 600 درهم بعدما أدرك أنه يضم المِلفات الشخصية للضحية، ليربط به الإتصال،

وبعد نقاش دام لدقائق، اعترف المُشتري أنه التقط صورة سيلفي مع البائع أي « السارق » ليتفقد جودة الكاميرا، ليطالبه بإرسال الصورة له على أن يقدمها للشرطة لتسهل عليها مأمورية البحث والقبض على السارق.

‫شوف تيفي

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السارق شوف تيفي السماري حوادث وحقوق نصب فاس

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