مهاجر غير شرعي في إيطاليا تعرى وسط مدينة إيطالية بعدما مات الأب ديالو ﻿

هدد مهاجر تونسي غير شرعي بالانتحار بمدينة فيرينسي، وسط إيطاليا، خلال الأسبوع الجاري، وهو ما أثار شفقة الكثيرين ممن حضروا الحادث، قبل أن تتمكن الشرطة الإيطالية من اعتقاله وهو عار بشكل كلي بعد أن

''شوف تيفي''

هدد مهاجر تونسي غير شرعي بالانتحار بمدينة فيرينسي، وسط إيطاليا، خلال الأسبوع الجاري، وهو ما أثار شفقة الكثيرين ممن حضروا الحادث، قبل أن تتمكن الشرطة الإيطالية من اعتقاله وهو عار بشكل كلي بعد أن عمد إلى إزالة ملابسه.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 26 عاما، قام بالصعود إلى جسر وهدد بالانتحار وهو يصرخ بطريقة هستيرية، حيث عبر عن حزنه الشديد لعدم قدرته على السفر إلى تونس لحضور جنازة والده المتوفى.

وأشارت المصادر ذاتها أن المهاجر التونسي الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وصل إلى إيطاليا قبل أشهر بطريقة غير شرعية، واستقر لدى شقيقه قبل أن يهدد بالانتحار.