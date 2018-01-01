حصري.. المغرب يحطم رقما قياسا مهما في كأس أمم إفريقيا للمحليين ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هنأ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تحطيم الرقم القياسي من عدد الجماهير التي تابعت مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا خلال 10 مباريات منذ

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هنأ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تحطيم الرقم القياسي من عدد الجماهير التي تابعت مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا خلال 10 مباريات منذ انطلاقها.

وأفادت ذات المصادر في اتصال هاتفي مع '' شوف سبور''، أن عدد الجماهير التي تابعت المباريات بلغ 150 ألف متفرح حضروا لمتابعة ومساندة منتخبات في كل من مركب محمد الخامس وملعب مراكش وأدرار بأكادير وملعب طنجة.

حطمت العشر مباريات الأولى من كأس إفريقيا للمحليين رقما قياسيا في عدد الجمهور الذي تابع المباريات مقارنة مع الدورات الأربع الأولى.

وحسب ذات المصادر فإن الجامعة ستصدر بلاغا خاصا بخصوص تهنئة الاتحاد الإفريقي الذي نوه بمستوى التنظيم الذي ظهر به المغرب خلال هذه المنافسة.