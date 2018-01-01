''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها ﻿

أفرج وكيل الملك أول أمس عن سيدة متزوجة تبلغ من العمر 51 سنة، ضبطت في حالة خيانة زوجية، وذلك بعد أن تنازل لها زوجها بعد ليلتين قضتهما وراء القضبان.

شوف تيفي

أفرج وكيل الملك أول أمس عن سيدة متزوجة تبلغ من العمر 51 سنة، ضبطت في حالة خيانة زوجية، وذلك بعد أن تنازل لها زوجها بعد ليلتين قضتهما وراء القضبان.

وكشفت يومية ''الصباح'' في عددها الصادر يوم غد الجمعة، أن السيدة المتزوجة كانت رفقة صديقتها البالغة من العمر 50 سنة، وشابين يبلغان من العمر 23 و21 سنة، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح بجنحة الفساد.

وجاء القبض على السيدتين والشابين بعدما انتقل الزوج المشتكي يوم الأحد الماضي وهو في حالة غضب شديدة إلى مقر الأمن، وطالبهم بمرافقته إلى المنزل الذي يشهد الواقعة، وهددهم بارتكاب حماقات، ما دفع البوليس إلى مرافقته بموافقة النيابة العامة، ودخول الشقة التي كانت موضوع الشكاية، حيث تم اعتقال السيدتين والشابين واقتيادهما إلى مقر الأمن، حسب المصادر ذاتها.

وعلم الزوج بخيانة زوجته التي لديها أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما حمل تطبيق هاتفي على هاتفها المحمول لتسجيل المكالمات، فاكتشف أنها تحادث أحد الأشخاص المنحدرين من مدينة الجديدة، والذي التقته بعد الاتفاق على موعد غرامي، حيث أوهمت زوجها أنها ستذهب إلى حفل عقيقة، إلا أنها كانت على موعد مع الشاب الذي أخذها إلى إحدى الشقق رفقة صديقتها التي كان ينتظرها شاب آخر في نفس الشقة، في الوقت الذي كان الزوج يقتفي آثار زوجته إلى حين دخولهما الشقة، فذهب لجلب عناصر الأمن والوقوف على الكارثة.