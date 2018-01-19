بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن ﻿

سيطلق الفنان المغربي حاتم عمور أغنية جديدة على شكل ديو غنائي رفقة المجموعة الشبابية الغنائية ''أدرينالين''.

شوف تيفي:ماريا جعدود

سيطلق الفنان المغربي حاتم عمور أغنية جديدة على شكل ديو غنائي رفقة المجموعة الشبابية الغنائية ''أدرينالين''.

ونشر عمور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له داخل الأستوديو مع أعضاء المجموعة برفقتهم الموزع الموسيقي المبدع رشيد محمد علي، حيث علق عليها قائلا : '' مفاجأة رائعة إن شاء الله مع مجموعة أدرينالين ''.

وكانت آخر أعمال عمور فيديو كليب أغنية '' يما ''، حيث حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات وألحان أميرة زهير وتوزيع رشيد محمد علي تم تصويرها بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.

أما مجموعة أدرينالين فهي خريجة برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور، تتكون من ثلاثة أعضاء هم : عثمان، إسلام، مهدي، بدأت مسيرتها الفنية سنة 2012 حيث بصمت على حضور متميز في الساحة الفنية، فكان آخر عمل لها أغنية '' بغا الحب '' بتوزيع لاتني هندي.

جدير بالذكر، أن حاتم عمور قام مؤخرا في تجربة جديدة بعيدا عن المجال الفني، بإطلاق أول مجلة مغربية خاصة في عالم السيارات رفقة هند وهدى التازي، وذلك في حفل خاص احتضنته قاعة أحد الفنادق المصنفة بالدارالبيضاء.