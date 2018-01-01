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بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 01:57 بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي
بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش
يبدو أن النظام الجزائري''داخ''، وأصبحت تصريحات مسؤوليه ضد المغرب توحي باشتداد أزمة خانقة جدا داخل البلاد، التي تفشى فيها فساد الجنرالات وتفقير الشعب الجزائري وضياع شبابه وسط براتين البطالة والفقر

شوف تيفي

يبدو أن النظام الجزائري''داخ''، وأصبحت تصريحات مسؤوليه ضد المغرب توحي باشتداد أزمة خانقة جدا داخل البلاد، التي تفشى فيها فساد الجنرالات وتفقير الشعب الجزائري وضياع شبابه وسط براتين البطالة والفقر المدقع، بسبب النهب وسرقة ثروات الشعب الجزائري.

مرة أخرى خرج أويحيى الوزير الأول الجزائري الذي أراد أن يرضي أسياده في قصر المرادية، لاتهام المغرب بتصدير الحشيش والكوكايين إلى الجزائر عبر الحدود المغربية الجزائرية، في وقت صرح فيه رئيس أركان الجيش الجزائري أن حدود بلاده تعرف مراقبة شديدة ويصعب اختراقها، فكيف يخرج أويحيى بهذا التصريح الذي يناقض التصريح الآخر، ويتهم المغرب مرة أخرى بما اتهمه به من قبل وزير الخارجية الجزائري مساهل.

وحسب المتتبعين للشأن المغاربي فإن النظام الجزائري اشتد عليه الخناق أكثر، وأراد تصريف الأزمات الداخلية، بالإضافة إلى الغيرة والحسد التي تنخر جسد نظام قصر المرادية، الذي لا يحرك ساكنا لا داخليا ولا خارجيا، ويتم تعتيم المعلومة عن الشعب الجزائري الذي يعيش الأمرين، ويعيش بدون رئيس فعلي منذ أشهر، فما وجد من مسؤوليه الذين وجب عليهم الالتفات إلى مشاكلهم الداخلية وحل أزمات الشعب الجزائري، عوض الخوض في فقاعات إعلامية، وكيل الاتهامات المجانية إلى دولة شقيقة، تجاوز اقتصادها الاقتصاد الجزائري بسنوات ضوئية.

‫شوف تيفي

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الجزائر نظام اتهام اقتصاد أويحيى

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