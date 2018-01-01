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وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 01:48 وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق
وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال
أكدت المديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال _ خنيفرة، اليوم الخميس، أن الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية الإعلامية مؤخرا حول وفاة رضيع نتيجة الإهمال الذي تعرض له في المستشفى الجهوي ببني

شـــوف تيفي:

أكدت المديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال _ خنيفرة، اليوم الخميس، أن الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية الإعلامية مؤخرا حول وفاة رضيع نتيجة الإهمال الذي تعرض له في المستشفى الجهوي ببني ملال، عارية عن الصحة.

وأوضح بيان للمديرية أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ، مرفوقة بفيلم مصور، يدعي وفاة رضيع نتيجة الإهمال في المستشفى المذكور ورفض نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم استقبال الرضيع مرفوقا بجدته بقسم المستعجلات يوم 11 يناير الجاري، حيث تلقى العلاج بمصلحة طب الأطفال، وذلك بعد معاينته من قبل طبيب أخصائي في طب الأطفال، وخضوعه للكشوفات والتحاليل الطبية، من قبيل الأشعة فوق البنفسجية والمضادات الحيوية وغيرها من الإجراءات التي تتطلبها حالته الصحية.

وأكد أنه بعد الكشف عن نتائج التحاليل الطبية التي خضع لها الرضيع تبين أن '' اليرقان الذي يعاني منه ، ناتج عن كون فصيلته الدموية إيجابية بعكس فصيلة والدته ، الشيء الذي نتج عنه تكون مضادات في دم الأم تحارب الكريات الحمراء للرضيع، وهي حالة يتم التكفل بها بالمراكز المتخصصة عن طريق تبديل دم الرضيع كليا بدم آخر''.

وأبرز المصدر أنه أمام هذه الوضعية قرر الطبيب المعالج أن يتم نقل الرضيع إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء _جناح الأطفال_، مبرزا أنه على إثر ذلك نقل الرضيع يوم 16 يناير الجاري بالمجان إلى المستشفى الجامعي من قبل سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة قصد استكمال العلاج.

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة وفاة رضيع مستشفى

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