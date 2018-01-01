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انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 01:21 انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع
عرف الطريق السيار الرابط بين مدينة شيشاوة وإقليم الصويرة، على مستوى منطقة الحكات بجماعة أهديل،اليوم الخميس، حادثة سير مروعة، بسبب انقلاب سيارة سياحية خفيفة، حيث أصيب سائح ألماني ومرشد سياحي،

شوف تيفي

عرف الطريق السيار الرابط بين مدينة شيشاوة وإقليم الصويرة، على مستوى منطقة الحكات بجماعة أهديل،اليوم الخميس، حادثة سير مروعة، بسبب انقلاب سيارة سياحية خفيفة، حيث أصيب سائح ألماني ومرشد سياحي، بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشفت مصادر محلية أن الحادثة التي وقعت مساء اليوم تسبب فيها السائح الألماني بعد أن فقد السيطرة على مقود العربة لدى عودته من مدينة الصويرة في اتجاه مدينة مراكش.
ونقل المصابون على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، تحت إشراف الفريق الطبي والتمريضي لمستعجلات شيشاوة، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيههما إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات.
والى ذلك وفور علمها بخبر الحادثة هرع عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لتأمين منطقة حادثة السير، فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل المصابين إلى مستعجلات شيشاوة.

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حادثة شيشاوة سائح ألماني

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