موقف البرلمان الشيلي ضربة موجعة لجبهة البوليساريو ﻿

أكدت صحيفة ''لاإستريا'' البنمية أن الموقف الذي أبداه البرلمان الشيلي، مؤخرا، من خلال اعتماد مجلسيه لقرارين يدعمان المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يمثل ضربة لادعاءات

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أكدت صحيفة ''لاإستريا'' البنمية أن الموقف الذي أبداه البرلمان الشيلي، مؤخرا، من خلال اعتماد مجلسيه لقرارين يدعمان المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يمثل ضربة لادعاءات ''البوليساريو''.

وأوضحت الصحيفة البنمية، في مقال نشرته اليوم الخميس، أن ''موقف الهيئة التشريعية الشيلية يمثل ضربة لادعاءات جبهة البوليساريو''، مبرزة أن استفتاء تقرير المصير، الذي تطالب به الجبهة ''من مخيماتها داخل التراب الجزائري، فقد، مع مرور السنوات، قابليته للتطبيق''.

وذكر كاتب المقال بأن مجلس الشيوخ الشيلي أكد في القرار الذي اعتمده في التاسع من يناير الجاري، أن الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب لحل قضية الصحراء يفضي إلى وضعية رابح-رابح، مشددا على أن المبادرة المغربية تمكن أيضا ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية ومندمجة وتشاركية.