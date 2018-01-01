 نايضة في دوزيم وها أشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

نايضة في دوزيم وها أشنو وقع

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 01:03 نايضة في دوزيم وها أشنو وقع | مجتمع
نايضة في دوزيم وها أشنو وقع
قررت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي القناة الثانية، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الجمعة، أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بعدد من

شوف تيفي

قررت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي القناة الثانية، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الجمعة، أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بعدد من قرارات الإدارة العامة للقناة في حق العاملين بها وضدا على استمرار الأوضاع المزرية التي تعيشها المجموعة الإعلامية.

ووصف بلاغ نقابة مستخدمي دوزيم، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، الوضعية داخل القناة بالمقلقة في ظل تملص الإدارة من مهامها وعدم وفائها بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأخر في تسديد مستحقات التأمين الصحي، و اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين، بالإضافة إلى إغلاق باب دعوات الحوار المتكررة في وجه النقابة، لذلك قرر المجلس النقابي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة مع التوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف صباحا مع تأمين الخدمة.

و أفاد البلاغ ذاته أن نقابة مستخدمي دوزيم ستواصل خطواتها الاحتجاجية و النضالية إلى حين تمكينها من كافة مطالبها الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين، وكذا العمل بشكل جدي من أجل الإخراج الفوري للشركة من وضعها المالي الكارثي الذي تعيشه.

ويضيف البلاغ أن النقابة كانت سباقة إلى دق ناقوس الخطر، من خلال بيانات ومبادرات تجاه الأطر المعنية ومن خلال عدة مراسلات، وسبق لها أن قدمت تصورا عاما للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها القناة، لكن دون جدوى، ولم تجد الأذان الصاغية.

وذكر المصدر نفسه، أن هشاشة الوضع المالي الذي تعيشه القناة، ما هو إلا نتيجة منطقية لواقع لا يرتفع، سمته الأساسية تتعلق بالعجز في أساليب التسيير والتدبير، والفشل في إعادة التوازن للمجموعة الإعلامية، بالإضافة إلى عدم التفاعل مع خلاصات وتوصيات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وخلص البلاغ، الذي وقف عند سلسلة من الاختلالات التي تعصف بالقناة الثانية، إلى أن صبر مستخدمي المجموعة الإعلامية المذكورة قد نفذ أمام هذا الكم الهائل من التناقضات والاختلالات المرفوضة، لذلك قررت الشغيلة الدخول في أشكال احتجاجية جديدة مصحوبة بالتوقف عن العمل لمدة ساعة اليوم الجمعة، وذلك أمام مقر القناة الثانية بعين السبع بالدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قناة دوزيم عين السبع تقرير المجلس الأعلى للحسابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فاس تتزين لاستقبال الملك محمد السادس والاستعدادات جارية على قدم وساق للزيارة الملكية | مجتمع

فاس تتزين لاستقبال الملك محمد السادس والاستعدادات جارية على قدم وساق للزيارة الملكية

بالفيديو..زوجة الفنان أحمد شوقي تخرج عن صمتها وها أشنو قالت على الفتاة اللي تاهمات راجلها باستغلالها جنسيا | مجتمع

بالفيديو..زوجة الفنان أحمد شوقي تخرج عن صمتها وها أشنو قالت على الفتاة اللي تاهمات راجلها باستغلالها جنسيا

حصري..الملك محمد السادس يتكفل بعلاج القبطان عبدالرحمان الريش | مجتمع

حصري..الملك محمد السادس يتكفل بعلاج القبطان عبدالرحمان الريش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 7 دقائق

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.