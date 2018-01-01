بعد فضيحة تسريب مكالمات هاتفية ليسرا وهالة صدقي وعفاف شعيب وشخصيات أخرى.. إقالة رئيس جهاز المخابرات المصري وهذه هي التفاصيل ﻿

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه، على أن يعلن خليفته رسميا في غضون الأيام المقبلة.

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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه، على أن يعلن خليفته رسميا في غضون الأيام المقبلة.

وبحسب مصادر مصرية فقد أبلغ فوزي بالإعفاء قبل يومين، فيما تسود حالة من الترقب للاسم المنتظر ترؤسه أحد أهم أجهزة الدولة المصرية.

وجاء قرار إعفاء فوزي من منصبه لسببين رئيسيين الأول مرتبط بالملف الفلسطيني، وعودة التعثر في المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والثاني مرتبط بالإعلام وإخفاقه في توظيف الإمكانات التي أتيحت إعلاميا والإنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن فضيحة تسريبات الاتصالات التي جرت بين ضابط في المخابرات ببعض الفنانين المصريين وبعض الإعلاميين لتوجيههم بتوجه الدولة، وعدم الإدلاء بأي تصريح عكس اتجاه النظام المصري، حيث جرى الاتصال بالفنانة يسرا، عفاف شعيب، وهالة صدقي وآخرون.

ويترقب كثيرون من العاملين في الوسط الإعلامي التغييرات في المشهد الحالي، الذي باتت ملكيته منقسمة بين جهتين سيادتين بنحو شبه كامل، في وقت وضعت فيه الحكومة خطة لتطوير التلفزيون المصري على مدار ثلاث سنوات ستنطلق خلال الشهر المقبل بإشراف جهة سيادية.