بالفيديو..زوجة الفنان أحمد شوقي تخرج عن صمتها وها أشنو قالت على الفتاة اللي تاهمات راجلها باستغلالها جنسيا ﻿

قالت هدى زوجة الفنان أحمد شوقي أنها كانت متأكدة من أن المشاكل التي توجد في الوسط الفني ستطال زوجها، مؤكدة أنها لا تريد أن تعطي للسيدة التي تحدثت في الفيديو وكشفت أن أحمد شوقي على علاقة بها أكثر مما

شوف تيفي

قالت هدى زوجة الفنان أحمد شوقي أنها كانت متأكدة من أن المشاكل التي توجد في الوسط الفني ستطال زوجها، مؤكدة أنها لا تريد أن تعطي للسيدة التي تحدثت في الفيديو وكشفت أن أحمد شوقي على علاقة بها أكثر مما تستحق، ولا يهمها ما قيل.

وأضافت هدى في اتصال مع المنشط ''مومو'' على إذاعة هيت راديو التي استضافت شوقي، أنها لم تتأثر بهذه الواقعة، مبدية حبها لشوقي، لأنها بدأت معه من الصفر، وكل ما وقع لا يعنيها في شيء، خصوصا أن حبا كبيرا يجمع بينهما.

من جانبه رفض أحمد شوقي الخوض في تفاصيل هذه الفضيحة التي طالته معترفا ضمنيا أنه وقع في الخطأ.

جدير بالذكر أن إحدى الفتيات كانت قد اتهمت أحمد شوقي في وقت سابق بربطه علاقة غرامية معه، من خلال تسريب تسجيل لمكالمة يتحدث فيها شوقي مع الفتاة المقيمة في الديار الفرنسية.